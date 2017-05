Socialtjänsten: Insatserna har gett resultat

Polisen och socialtjänsten har tillsammans genomfört totalt fyra insatser för att bland annat kontrollera det ökade narkotikamissbruket.

Vid de första narkotikakontrollerna var en majoritet av de 83 ungdomarna som kontrollerades påverkade av någon form av narkotika, siffror som sedan gått ner.

Under de riktade insatserna så har 62 orosanmälningar skrivits och nio beslut om LVO fattats som ger socialnämnden mandat att omhänderta barn och ungdomar. Även fem fall av missförhållanden i individens placering har uppdagats och man har också gjort flertal beslag av narkotika.

Enligt Hilde Wiberg, verksamhetschef på socialtjänsten, har det varit viktigt att erbjuda hjälp till de ungdomar som är fast i missbruk.

– Kring Resecentrum ser vi många ungdomar som samlas och då handlar det om ett förebyggande arbete. Vi måste identifiera och hjälpa de som är i missbruk och att förebygga att inte fler hamnar i det här.

– Nu har vi också uppmärksammat att många unga flickor samlas runt Resecentrum. Då har vi socialarbetare ute för att jobba med trygghetsskapande åtgärder.

Vad händer nu då?

– Vi har tre fältare som är avsatta för att jobba just här. De kommer fortsätta sitt arbete under hela sommaren. SSP-teamet som står för samverkan mellan skola, socialtjänst och polis kommer fortsätta under hela sommarlovet.