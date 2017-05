Sent poängtapp för IK Uppsala

Mallbackens IF Sunne kom ut aggressivt mot Uppsala på Löten, och fick ett tidigt ledningsmål. Uppsala jobbade sig dock bra in i matchen. Trots en missad straff av Moa Mattson nådde man halvtidsvilan med siffrorna 1-1. Det efter att Moa revanscherade sig och petade in kvitteringen.

I 80:e matchminuten gav Therese Simonsson Uppsala ledningen, men gästerna fortsatte med sin kontringar, något som ledde till att Elin Nyman kunde kvittera till 2-2 sekunderna innan domaren blåste av matchen.

Uppsala spelade ofta kontrollerat, men ibland gav de vika för gästernas försök att styra matchen mot ett mer böljande spel. Något som också gav upphov till kontringen som innebar ett oavgjort resultat.