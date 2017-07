Bevisat att ta det lugnt minskar risken för hjärtinfarkter

Studien är genomförd av forskare vid Umeå universitet och Uppsala Universitet och forskarna har hämtat data från över 156 000 hjärtinfarkter under åtta år.



– Vi testar hypotesen att under till synes särskilt stressiga perioder så sker mer stresskänsliga kroppssjukdomshändelser så som hjärtinfarkt, men även så testade vi att under särskilda lugna perioder så sker relativt få hjärtinfarkter förklarar John Wallert psykolog och doktorand vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet.