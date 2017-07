Regionpolitiker praktiserade på förlossningen

-Jag tycker det är väldigt givande att vara i verksamheten. Jag försöker göra det ganska regelbundet. Det är en viss skillnad att vara på besök en timme och träffa cheferna och gå ett helt arbetspass sida vid sida med undersköterskor, sjuksköterskor och andra professioner, säger Vivianne Macdisi (S) som är regionråd och ordförande för sjukhusstyrelsen.

P4 Uppland har rapporterat om att det råder ett ansträngt läge på sjukhusets enheter som arbetar dels med förlossning, dels med för tidigt födda barn. Det stora problemet är brist på personal.

Under morgonmötet med förlossningspersonalen fick Vivianne Macdisi (S) klart för sig att belastningen är högst varierande. Just i dag blev det en förhållandevis lugn dag. Men bara för några dagar förlöstes 22 barn under bara ett dygn, vilket är extremt mycket.

-Det visar ju på svårigheten i att planera en verksamhet när man inte vet vad som kommer in nästa dag, säger Vivianne Macdisi (S).