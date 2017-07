Förundersökning av misstänkt gruppvåldtäkt läggs ner

Den 30 april i år ska två personer under pistolhot ha tvingats in i en skåpbil på Dragarbrunnsgatan i centrala Uppsala. Det som sedan följde verkade planlagt: en av personerna fick en mörk huva över huvudet och de båda fördes till en lägenhet någonstans i Uppsala. Där ska den ena personen ha våldtagits av sex män, under flera timmar, och den andra personen ska enligt anmälan ha tvingats titta på.

De båda är hemmahörande i Stockholm och vet inte vart i Uppsala de fördes eller vilka förövarna var. Enligt Göran Stanton vid polisens hatbrottsgrupp finns det en hotbild mot anmälaren. Brist på information och bevis gör att förundersökningen förmodligen läggs ner, enligt polisen.