Duplantis tog JEM-guld

När Duplantis, som senare i sommar ska vara med i VM, gick in på 5,35 återstod bara fyra finalister - men två av hans på förhand största konkurrenter hade redan rivit ut sig då.



Guldet var Sveriges andra i mästerskapet efter att Lisa Gunnarsson vunnit den ädlaste medaljen under lördagen, också det i stav.



Att det blir två blågula guld i samma mästerskap har inte hänt på 14 år.



Under den avslutande tävlingsdagen tog också Maja Nilsson (1,85 i höjd) och Kaiza Karlén (6,32 i längd) var sitt brons. Totalt tog Sverige fyra medaljer i italienska Grosseto.