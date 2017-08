Så förebygger du skaderisk i hemmet vid åska

Hemelektronik är det som drabbas hårdast vid åskväder enligt Tobias Edlund, presskontakt på försäkringsbolaget If. If får in omkring 700 anmälningar om åskskador per år.

Enligt Tobias Edlund är det vanligast att blixten når hem via ledningar och skadar saker inne i huset.

— Är man hemma är den klassiska lösningar att dra ut ledningar till TV:n, datorn eller annan elektronik, säger han.

Eftersom det inte alltid är att husägare är hemma kan det vara bra att installera jordfelsbrytare eller högspänningskydd tar Tobias Edlund upp.

Även telefoner kan vara en fara, men bara om det är en fast telefon. Vid mobiltelefoner finns ingen risk. Detta är något Tobias Edlund menar att Elsäkerhetsverket har undersökt.

Att bada eller duscha kan vara en risk för att strömmen från ett nedslag kan färdas genom rör till hemmet.

— Så det kan faktiskt vara en idé att undvika att duscha eller bada i badkar, säger Tobias Edlund och tillägger att det även är farligt att bada utomhus eftersom blixten söker sig till öppna ytor att slå ned på.