Flest anmälda cykelstölder i augusti

Det säger Christer Nordström som är Uppsalapolisens presstalesperson.

— Många har varit borta och när man sedan återvänder efter ledighet av olika slag så upptäcker man att cykeln är borta, förklarar han.

Det kan vara svårt att veta när cykeln stals.

— Man kanske såg cykeln senast nån gång i maj-juni och upptäcker stölden i augusti, säger Christer Nordström.

Under perioden maj – augusti anmäls mellan 8 000 och 9 000 cykelstölder i månaden i hela landet, under december – mars 2 000 till 3 000 cykelstölder i månaden.

De senaste åren har augusti, men även september, varit de månader som flest cykelstölder anmälts i Uppsala — med runt 300 anmälda cykelstölder per månad 2016, 2015 och 2014. Minst antal anmälningar har under dessa år skett i december och januari — färre än 100 per månad.

Cykelstölderna sker både organiserat och oorganiserat, säger Christer Nordström.

— Vi har exempel på där vi har gripit cykeltjuvar på bar gärning. I några fall har det skett i organiserad form — vi har stoppat bilar för kontroll, hittat cyklar i skåpbilar och i samband med det har vi gjort husrannsakningar och hittat ännu fler cyklar, säger Nordström.

En del av de stulna cyklarna säljs på internet och andra försvinner utomlands. Men många cyklar hittas också utomhus, till exempel i buskar eller cykelställ.

— Det tyder på att den här personen tagit cykeln mer för att transportera sig snabbt hem och sedan dumpar man cykeln i ett cykelställ på gården, säger Christer Nordström.

Flera av de övergivna cyklarna vid Resecentrum i Uppsala är stulna, tror Christer Nordström.

— Men polisen har ingen möjlighet att gå här och kontrollera, våra prioritet ligger på ett helt annat plan.

Hur jobbar ni mot cykelstölder?

— Det som händer är att vi ibland stoppar cyklister för kontroll och då kan man vända upp och ned på cykeln och göra en slagning på ett ram-nummer exempelvis. Om det är uppenbart att det är någonting lurt, säger Christer Nordström.

För att kunna identifiera stulna cyklar, är det bra om cykelägare har koll på cykelns ram-nummer. Då blir det enklare för polisen att bevisa att en cykel är stulen — genom att slå på ram-numret på den cykel man misstänker är stulen.

— Då kan vi få en träff och det är därför det är så viktigt att ha koll på ram-numret, säger Christer Nordström.