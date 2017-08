Springer 42 maraton – på två månader

– Jag tycker om att springa långt och tanken på att vara fri med ryggsäcken, men sen vill jag också samla in pengar till en skola i Västsahara, säger löparen Olle Svalander.

Resan startade i Timrå den 1 augusti och just nu är han i Uppland. Natten spenderades i Björklinge och under dagen tar han sig in till Uppsala.