Skottlossning mellan kriminella har blivit vanligare

Två av dem har haft dödlig utgång. Men dödsskjutningarna i Uppsala förvånar inte kriminologen Sven Granath, som har forskat om dödligt skjutvapenvåld.

– Det är egentligen inte konstigt att sådant här våld dyker upp även i en stad som Uppsala som är Sveriges fjärde största stad och ligger ganska nära Stockholm. Det vore snarast förvånande om det inte skulle dyka upp sådana här fall, säger han.

Sven Granath jobbar numera inom polisen. Men härom året skrev han en rapport för Brottsförebyggande rådet om det dödliga våldet i Sverige med särskilt fokus på skjutvapenvåldet.

Medan det dödliga våldet generellt har minskat i Sverige sedan 1990 så har dödligt våld med skjutvapen i den kriminella miljön har tvärtom ökat, särskilt de senaste åren. Det har flera orsaker, säger Sven Granath.

– Det är en kombination av att det har kommit in flera illegala vapen under en ganska lång period, att narkotikamarknaden har växt och framför allt att fler personer försöker ge sig in på narkotikamarknaden.

Uppsala har haft minst tolv skjutningar på ett år. Två fall har slutat med döden. Den 1 april sköts en 43-årig man ihjäl i Boländerna.

Han hade varit misstänkt för anstiftan av ett mord i Södertälje men friats. En 35-åring som misstänks för delaktighet i mordet på 43-åringen har tidigare dömts för bland annat grovt narkotikabrott och vapenbrott. De tre övriga misstänkta är också kända av polisen.

Och i fredags dog en 30-åring som blivit skjuten i huvudet i Stenhagen. Mannen hade tidigare dömts för dråpförsök, och polisen utreder kopplingar mellan fredagens skjutning och andra skjutningar.

Offren är dem man vet mest om när det gäller dödsskjutningar eftersom gärningsmännen ofta går fria. Men i de fall där någon döms för brotten är de skyldiga ofta ganska lika sina offer, enligt Sven Granath.

– De är unga män mellan 20 och 30 som är på väg in i, eller i, en kriminell karriär, där bland annat narkotikahantering är en central del, och som har dåliga utsikter på arbetsmarknaden. Man växlar ofta ganska mycket mellan att vara offer och förövare.

Vad bråkar de om?

– Det kan vara att någon har känt sig kränkt på något sätt. Det kan också handla om stora skulder som har uppstått i samband med brott. ibland det handla om ren hämnd för en tidigare skjutning eller svartsjukehistorier.

Båda dödsskjutningarna i Uppsala har skett på öppen gata. Och det är typiskt, visar Sven Granaths forskning.

– Annars sker dödligt våld ofta i gärningspersonens eller offrets bostad. Men de här brotten sker oftast i en offentlig miljö. Det kan skapa otrygghet i ett helt område och gör också att brotten blir svårare att klara upp. Det är svårare att säkra bevis på en plats som många har tillträde till.

Vissa skjutningar, bland annat i Göteborg, har skett till synes helt utan hänsyn till att oskyldiga kan hamna i vägen. Men en del talar emot att den typen av helt öppna skottlossningar skulle bli vanligare, menar Sven Granath.

– Vi kan se tendenser till att man försöker hålla de här skjutningarna till platser och tider där det finns få utomstående. Man har insett att risken att åka fast för brottet blir mindre då.