Gamov i blåsväder – avvisar kritik som struntprat

Han var där för att övervaka de ryska lokal- och guvernörsvalen. Nu menar kritiker att Pavel Gamov genom sin resa blir ett propagandaverktyg för den ryska regimen. Till exempel Uppsalabon och journalisten Henrik Sundbom.

– Jag tycker man ska vara väldig noggrann och medveten vilken typ av sammanhang man ger sig in på. Nu vet vi inte exakt vilka som bjudit in honom, betalat hans resa etc. Men jag ser många frågetecken och konstigheter här, och inte minst ser jag att han använts i propagandasyfte, säger Henrik Sundbom.

Det är mycket som är oklart kring riksdagsledamoten Pavel Gamovs besök i Moskva i helgen. P4 Uppland har vid upprepade tillfällen bett Gamov (SD) om en intervju och ställt frågor om vad han gjorde under resan och vilken organisation som bjöd in honom. Men han säger att han inte har tid att svara på frågor.

I en artikel av den statliga nyhetsbyrån Ria Novisty nämns han som en av 27 utländska valobservatörer från tolv olika länder. Gamov säger i ett citat att "Det blir väldigt intressant att lära känna processen och jag tror att vi kan lära oss något.".

Martin Kragh, chef för Rysslandsprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, vill inte kommentera lämpligheten i Gamovs resa. att det finns ett mönster där regimtrogna organisationer i Ryssland bjuder in utländska observatörer för att ge en alternativ bild till den som ges av till exempel den ryska oppositionen.

Pavel Gamov säger till P4 Uppland att det är struntprat att han skulle bli ett instrument i Putins propaganda.