Försvaret: Här kan du se plan och militärer i länet

Förra veckan bestod mest av planeringn, men den här veckan kommer den stora militärövningen Aurora 17 att märkas av ordentligt här i länet.

Mats Gyllander som är kommunikationschef på Luftstridsskolan går in på vilka plan som kommer användas under övningen och vilken typ av trupprörelse som kommer märkas av under veckan.

– Nu kommer det börja hända saker även i Uppsala och Uppland, säger han.