Ingen gripen efter skjutningen

Polisen larmades vid 17.30-tiden på tisdagskvällen. En man i 25-årsåldern hittades i ett skogsparti, skjuten med flera skott, och fördes till sjukhus med allvarliga skador.

På onsdagsförmiddagen hade ingen misstänkt gripits. Nu arbetar polisen med att fortsätta samla in uppgifter, berättar polisens presstalesperson Lisa Sannervik.

– Vi har bland annat genomfört dörrknackning i området nu under förmiddagen. Vi undersöker även om det finns övervakningskameror i området.

Hur är det med den skottskadade mannen?

– Den information jag har är att mannen har opererats under natten. I övrigt kan jag inte uttala mig mer om hans tillstånd.

Den skadade mannen är känd av polisen sedan tidigare. Polisen utesluter inte att gårdagens skjutning kan ha något samband med tidigare skjutningar som skett i Uppsala under året, enligt Lisa Sannervik.

– Om det finns några samband med gårdagens händelse och tidigare skjutningar vet vi inte i nuläget. Men det är naturligtvis spår som vi tittar på. Just nu låser vi inte in oss i någon särskild n arbetshypotes utan vi jobbar brett och med alla tänkbara spår och tips som vi får in.