Elin är Uppsalas hopp i VM i hinderbana

– Det känns helt otroligt, jag är förvånad över hur bra det gick i EM, jag åkte ju dit för en rolig grej, säger Elin Härkönen som genom sitt EM-guld kvalificerade sig till VM.

VM i hinderbana, eller OCR (Obstacle Course Racing), går till på lite olika sätt men det handlar om att springa en bana och under tiden ta sig an hinder på vägen för att sedan ta sig i mål.

Men att vinna VM-guld är inte det lättaste - även om man är Europamästare.

– Jag har inga förväntningar alls, jag har hört att det väldigt stor skillnad på EM och VM. I VM är det mer bära och lyfta tungt som gäller.