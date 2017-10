Patientens förväntningar kan påverka behandlingens utgång

I studien från Uppsala universitet har forskarna tittat närmare på det antidepressiva SSRI-läkemedlet Cipralex.

Tomas Furmark, professor i psykologi och en av forskarna bakom studien, förklarar att alla deltagande fått samma läkemedel, i det här fallet mot social fobi, men olika information.

– I studien har vi delat in patienterna i två grupper. En grupp fick läkemedlet med korrekt information. Den andra gruppen fick läkemedlet i samma dos och under samma tid, men med felaktig information. Därigenom så testar vi hur förväntningar påverkar resultatet av läkemedelsbehandlingen, säger han.

Gruppen som fick felaktig information trodde att de åt ett aktivt placebo, alltså en substans som inte verkar mot sjukdomen, men som ger liknande biverkningar som det korrekta läkemedlet.

Och i studien såg forskarna att det blev skillnader mellan de olika grupperna.

– Vi tittade på hur många det var som svarat bra på behandlingen. Och det var stora och signifikanta skillnader. Det var 50 procent i gruppen som fått korrekt information och bara 14 procent i den andra gruppen, säger han.

Anti-depressiva SSRI-läkemedel har varit omdiskuterat den senaste tiden där debatten handlat om hur effektiva de egentligen är. Senast för några veckor sedan slog forskare från Sahlgrenska akademien i Göteborg fast att SSRI verkligen fungerar.

Tomas Furmark menar nu att den nya studien från Uppsala universitet visar att både läkemedlet i sig, och förväntningar, spelar roll.

– Ja vi kommer fram till att det finns en stor effekt av förväntningar, när det gäller hur bra man svara på SSRI-läkemedel. Men att det också verkar finnas en måttlig effekt av själva läkemedlet.

Referens: Furmark et al. "Do You Believe It? Verbal Suggestions Influence the Clinical and Neural Effects of Escitalopram in Social Anxiety Disorder: A Randomized Trial" EBioMedicine, september 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2017.09.031