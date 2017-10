Långa väntetider när journalsystem byts

Det här innebär längre väntetider för patienterna, säger Anna-Karin Liljeqvist som är enhetschef på Aleris barncentrum och vårdcentral i Uppsala:

– Varje patientbesök tar mellan 15-30 minuter längre än vanligt, så från att kanske kunna ta emot 12 besök per läkare och dag är vi nere på 6 just nu. Jag tror att invånarna inte riktigt är medvetna om den här förändringen. Är det inget som är akut är det nog bra att vänta med sitt besök just nu.