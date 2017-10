Uppsala basket vill ha sin första seger: "Stor chans att heja på oss"

Både coach Henrik Johansson och spelaren Heather Butler påpekar att laget har varit segstartade, men att de tar framsteg och att det är möjligt att de vinner mot Norrköping på lördag.

Bägge lagen är utan seger hittills, vad talar för seger på lördag?



– Våran trend, vart vi är på väg och vad vi har presterat de senaste två matcherna. Det har varit steg framåt och jag tycker att det gör att vi har en stor chans att heja på oss, säger Henrik Johansson.

Heather Butler menar att en vinst kan ge laget som även enligt henne växer och har stora chanser bra självförtroende. Det är viktigt att jobba hårt med försvarsspelet men också att hålla och vara igång hela matchen.

– We are a young team so we have to play the whole 40 minutes. It's going to be a fight, we have to go and take it. They are not going to give it to us.