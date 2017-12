Hjärtinfarkter ökar under julen – så undviker du att drabbas

Stressiga dagar som måndagar eller jultider hänger ihop med hjärtinfarkter över tid. Det visar en studie som baseras på data från kvalitetsregistret Swedeheart och presenterades i år av Uppsala Universitet och Umeå Universitet. Forskarna använde data från över 156 000 hjärtinfarkter registrerade över åtta år.

Said Masiha är hjärtläkare i Uppsala och menar att ökningen är tätt sammanlänkad till det ökade intaget av alkohol, onyttig mat och mycket stress i jultider.

– Folk drabbas oftare av hjärtinfarkt under vinterhalvåret och under julhelgerna ökar belastningen på hjärtat ännu mer i och med den ökade stressen, den feta maten och alkholen, säger Said Masiha.

– Det är nog inte så lätt att styra sin stress, men det kan vara bra att tänka aktivt på att försöka ta det lugnt trots att det är jul och julhandel och allt annat, som ju sätter press på folk.