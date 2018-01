19.00: Hör Almtuna–Pantern direkt

Pantern är bättre placerat än Almtuna och tillhör seriens just nu formstarkaste lag. Det är allt annat än man kan säga om Almtuna. Just nu är Uppsalalaget hela seriens formsvagaste lag, sett till de fem senast spelade omgångarna. Återstår att se om Almtuna hittar tillbaka till vinnarformen från tidigare under säsongen, och kan behålla sin placering på övre halvan.

Vi sänder matchen Almtuna–Pantern i sin helhet, utan avbrott från andra allsvenska hockeymatcher.

Lyssna i appen Sveriges Radio Play, som finns för smartphone och platta, eller här i artikeln. Matchen startar klockan 19. Kommentator är Perra Johansson.