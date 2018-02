Färre inlämnade vapen under amnesti

38 olagliga vapen har så här långt lämnats in till polisstationerna i Uppsala och Tierp under den allmänna vapenamnestin.

Det är hälften så många vapen som lämnats in under de två första veckorna av årets vapenamnesti jämfört med under förra amnestins första veckor. Någon teori om hur det kommer sig att färre vapen lämnats i år, jämfört med för fem år sedan, finns ännu inte.

- Det brukar bli mer under slutet av amnestin, säger Jörgen Hamberg, tillförordnad chef för polisens vapengrupp i Uppland.