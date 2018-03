Musikprofilen Kent Wennman minns Jerry Williams

Jerry Williams slog igenom på 1960-talet och kom att bli en av Sveriges mest folkkära artister. Känd för låtar som ”I can jive”, "It started with a love affair” och ”Did I tell you”.

Musikern Kent Wennmann var förband åt Jerry Williams när han spelade i på Parksnäckan i Uppsala båda 2016 och 2017.

– Då fanns det inget tecken på att han var sjuk. Han var otroligt pigg och viril på scenen, precis som alltid, säger Kent Wennman.

Vad var som gjorde Jerry Williams så stor?

– Det var hans folklighet tror jag. Han var en stor artist men var alltid en helt vanlig människa, säger Kent Wennman.