Julvädret: Stormen Barbara blåser upp till helgen

– Det är flera lågtryck som kommer göra att det blir blåsigt in över Sverige under julhelgen. Det är framför allt under annandagen som det ser ut att bli ordentligt blåsigt, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

Under julafton och juldagen kommer det vara hårda vindbyar och under annandagen kan det blir varningar från SMHI.

– Men det är lite osäkert vilken bana lågtrycket tar, säger hon.

Det finns risk att det blir riktigt blåsigt i hela landet.

För närvarande är sjövarning utfärdad för kulingvindar i Skagerack, Kattegatt och Vänern.