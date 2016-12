Bluesartisten Sven Zetterberg död

Sven Zetterberg var en mångårig och alltid lika uppskattad gäst vid Åmåls Bluesfest - senast i somras, då tillsammans med Big Band Splash.

I samband med Trollhättans 100-årsjubileum i höstas spelade Sven Zetterberg där.

Sven Zetterberg debuterade 1975 och har spelat med band som Telge Blues, Four Roosters och Chicago Express.

– Han var Sveriges bästa inom blues och soul. Jag tycker att hans röst växte, han blev bara bättre med åren, säger Lasse Jansson, ordförande för Södertälje jazz- och bluesförening, till Länstidningen i Södertälje.

Sven Zetterberg har under året turnerat och släppt nytt album: "Something for Everybody". På sin hemsida skriver han om musiken: "Det är det som driver mig framåt, det är vad mitt liv handlar om"

På senare tid uppträdde han som soloartist, men har även turnerat med flera stora bluesnamn. 1989 tilldelades han Cornelis Vreeswijk-stipendiet. Sven Zetterberg blev 64 år gammal.