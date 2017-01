Misstänkt mordbrand i ladugård

Larmet kom in till SOS vid midnatt men när räddningstjänsten kom fram var ladugården helt övertänd och gick inte att rädda. Därför lät brandmännen byggnaden brinna ner under kontrollerade former.

Det fanns inga djur i ladugården. Enligt polisen användes den som spannmålsförråd. Branden hotade inte heller några boningshus i närheten.

Räddningstjänsten har varit kvar för efterbevakning under de tidiga morgontimmarna.

Polisen misstänker att branden var anlagd och har spärrat av för att kunna göra en teknisk undersökning på platsen.