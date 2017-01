Bil voltade av vägen på Orust

Redan vid 20-tiden på fredagskvällen larmade räddningstjänsten om halt väglag över stora delar av vårt område.

På Orust körde en bil av vägen och voltade ner i en djupt dike. De fyra personerna som satt i bilen kunde själva ta sig ut ur bilen, ingen ska ha skadats allvarligt.

– Det är mycket besvärliga vägar. blötsnö och inte plogat, säger insatsledare Hans Blohm.

Senare under kävllen larmades polisen om en lastbil som kört av vägen på en avfart till Ljungskile. Vägen spärrades av under räddningsarbetet och föraren ska ha klarat sig oskadd.



– Det är mycket halt, speciellt på och avfarter från E6. Vi har varit på många olyckor under kvällen och natten är inte slut ännu så det lär bli fler, säger polis på plats.