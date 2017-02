Närodlare: Grönsaksbristen visar på sårbarhet

Tomma hyllor i grönsaksdisken och tredubblade priser. Det har varit situationen i många matbutiker i landet den senaste tiden. Det beror på dåligt väder i länder som vi importerar färska grönsaker från nu när det inte är säsong i Sverige. En sårbarhet menar Oskar Lorentzon, rådgivare på Lokalproducerat i väst.

Sedan 50-talet har vi monterat ner vår egen livsmedelsproduktion, nu ser vi effekterna. Nu är det dags att montera upp igen.

Även regeringen ser sårbarheten och nyligen presenterade de "En livsmedelsstrategi för Sverige". I den ingår att stärka svensk livsmedelsproduktion och öka graden på självförsörjande. Exakt hur är i strategin oklart.



Oskar Lorentzon menar att det går att producera mer mat än vi gör i Sverige, odlingsförutsättningarna är ganska bra.

– En väldigt god förutsättning är att vi har gott om vatten. I varmare länder har de i princip konstant vattenbrist. Sedan har vi ett tuffare vinterklimat, men man kanske får lära sig att konsumera andra typer av varor. Och inte räkna med att man jämt har färsk tomat och gurka.

Problemet i Sverige är att lönsamheten är dålig, det är dyrare att producera mat här och producenterna har svårt att konkurrera mot den billigare, importerade maten.



I Finland har man lyckats lyfta lokalproducerad mat till en omsättning på omkring 300 miljoner under 2016. Det sker genom så kallade Reko-ringar där producenter säljer direkt till konsumenterna via slutna Facebook-grupper, utan mellanhänder. Lönsamheten i Finland har ökat och makten gentemot dagligvaruhandeln är större.

– Innan tycket handlarna kanske att "du får tio kronor kilot, take it or leave it" och producenten hade inget val. Nu har de ett annat förhandlingsläge när de har en annan kanal att sälja genom, säger Oskar Lorentzon.

Reko-ringar är på gång även i Sverige, i Skaraborgstrakten finns några och i Borås finns en.