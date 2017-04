P4 Väst på plats under FC Trollhättans premiärfest

Redan i går, under fredagskvällen, smygstartade IFK Uddevalla mot Vänersborgs FK division 2 norra Götaland. På Kamratgården var hemmalaget IFK starkast av de två topptippade lagen och vann premiären med 3-1.

Under lördagen fortsätter premiäromgången med följande matcher:



FC Trollhättan - Nordvärmland FF

Lerums IS - Skoftebyns IF

Grebbestads IF - Karlstad BK

Vänersborgs IF - Stenungsunds IF

P4 Väst finns på plats på Edsborg i Trollhättan och du följer division 2-fotbollen och andra lokala sportnyheter bäst via våra FM- och webbsändningar vid 15.30 och 16.30.

Du kan också följ P4 Väst-sporten via våra sociala medier (vi heter @p4vast på Instagram och Twitter) och via vår hemsida.

Efter matchen får du givetvis aktuella intervjuer som publiceras på vår hemsida.