Jack "The Joker" laddar inför sitt livs match

Förlorar han matchen kan han förlora sin plats i UFC, eller Ultimate Fighting Championship, där många av världens topprankade MMA-utövare ingår.

– Den betyder allt. Vinner jag den är jag ett steg närmare att bli en av de bästa i världen. Förlorar jag den kan jag få sparken på dagen, säger Jack Hermansson.

Du kan kickas ut ur UFC?

– Jepp.

Vad tänker du kring det?

– Det är något man får pröva att lägga åt sidan. Har man för mycket fokus på det så kan det gå fort åt det hållet.

Varför ger man sig in och gör en sån här match?

– För mig handlar det mycket om utmaningen. Jag har alltid varit kampsportsintresserad och undrat över vilken som är den bästa kampsporten. MMA är ett tävlingssystem där man prövar och ser vem som är bäst när flest möjliga tekniker är tillåtna, säger Jack Hermansson.

28-åringen från Uddevalla, som kallas för "The Joker" ska möta Alex Nicholson under samma gala där Alex "The Mauler" Gustafsson är det stora affischnamnet.