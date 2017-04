Anna & The Moonshiners är finalister i P4 Nästa Väst

Anna & The Moonshiners har växt fram organiskt under ett par års tid. Sist in i uppställningen var banjonisten Sören Starander som värvades av Stig Karlsson för två år sedan.

Att ställa upp i P4 Nästa var en naturlig fortsättning för bandet.

– Vi var med i country-SM förra året och hamnade på en delad andraplats. Det taggade igång oss, säger Mikael Fransson

Hur skulle ni beskriva låten ni tävlar med i P4 Nästa?

– En countrylåt med bluegrassinfluenser och en doft av 60-tal, säger Stig Karlsson.

– Texten handlar om en separation, att göra sig fri från en relation, förklarar Anna Eriksson.

Mellan den 15 maj och den 3 juni kommer du kunna sms-rösta på bidraget.

FAKTA: Anna & The Moonshiners

Anna Eriksson – sång, text

Stig Karlsson – gitarr

Mikael Fransson – basen Bettan

Sören Starander – banjo

Bosse Engblom – mandolin, stämsång

Mer om P4 Nästa Väst