Fler oroar sig för främlingsfientlighet

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN:

Årets undersökning från Som-institutet vid Göteborgs universitet gjordes under perioden september-februari.



Enkäten skickades med post till 20 400 personer i ett slumpmässigt urval av befolkningen i åldern 16-85 år. Man kunde även svara via nätet.



När ett naturligt bortfall (dödsfall, utflyttade etc) räknats bort, svarade 51 procent av de tillfrågade. Det anses vara relativt bra för en så stort upplagd studie.



Alla frågor ställdes inte till alla svarande.



Undersökningarna har gjorts sedan 1986, vilket ger möjlighet att se förändringar över tid.



Som står för samhälle, opinion och medier.



Källa: Som-institutet