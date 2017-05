Rösta på finalisterna i P4 Nästa Väst

Följande tävlar i den lokala finalen för P4 Nästa:

Klicka på låtnamnet för att höra låten och läsa mer om varje artist.

•1. Anna and The Moonshiners – Brand New Life

Sms-rösta: p4väst (mellanslag) låt1 till 72250

•2. Martin Karlsson – Nu Är Du Inte Här

Sms-rösta: p4väst (mellanslag) låt2 till 72250

•3. Det Sociala Fönstret – Trail of Tears

Sms-rösta: p4väst (mellanslag) låt3 till 72250

•4. DiDi & Sand – Home

Sms-rösta: p4väst (mellanslag) låt4 till 72250

•5. Lalita – Find My Way Back To You

Sms-rösta: p4väst (mellanslag) låt5 till 72250

Röstningen inleds måndag den 15 maj och pågår fram till - och en bit in i - finalen den 3 juni.

Juryn som valde ut finalisterna består av Fatma Hassan, Jonas Wadenbrandt och Anneli Axelsson.

Den lokala finalen hålls lördag den 3 juni klockan 18-19.30 på Aqua Blå i Vänersborg. Finalen leds av P4 Västs programledare Kim Kärnfalk och Jimmie Schewenius.

Så funkar röstningen

Resultatet i P4 Nästas lokala finaler och riksfinal avgörs av publikens sms-röster, kombinerade med jurygruppers. Dessa röster omvandlas till poäng utifrån inbördes placering i respektive röstningsgrupp och vägs sedan samman till ett gemensamt poängresultat från publiken och juryn.

Om du vill sms-rösta i P4 Nästa är kostnaden 3 kr/röst + eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 ggr/abonnemang/röstningsomgång. Det antal röster du bidrar med registreras i röstningssystemet under förutsättning att du angett rätt röstningsnummer och -prefix när du röstade.

För att få ett svarsmeddelande som bekräftar att din röst registrerats behöver ditt telefonnummer vara kopplat till en betaltjänst som t ex WyWallet som hanterar kostnaden för svarsmeddelandet. Din röst räknas även om du inte får något svarsmeddelande.

