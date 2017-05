Folkets jubel väntar Fasth efter VM-guldet

Det var en nyvaken Viktor Fasth som svarade i telefonen efter två och en halv timmes nattsömn när P4 Väst ringde upp honom dagen efter VM-guldet.

– Det känns fantastiskt, det är helt otroligt, även om man inte sovit så mycket så vaknar man med ett leende på läpparna, säger han.

Tre kronor firade segern ganska lugnt efter matchen. De möttes upp på hotellet och satt och pratade, skrattade och myste tillsammans nästan hela natten enligt Viktor Fasth.

Han är en av de äldsta spelarna i laget. Senare i sommar fyller han 35 och VM-guldet, som är hans första, är därför extremt efterlängtat.

– Det betyder otroligt mycket. Jag har inte fått varit med och vinna så mycket i min karriär, utan det här är första gången som jag vunnit någonting stort, säger han.

Viktor Fasth stod inte i målet under själva guldmatchen, istället blev kollegan Henrik Lundquist matchhjälte när han varken släppte in några mål under förlängningen eller det efterföljande straffdramat. För Viktor Fasth del blev matchen en riktig nagelbitare från sidan av isen.

– Det var hemskt, det är sjukt nervöst när man inte får vara med själv och påverka på isen, säger han.

Firandet av VM-guldet är inte över en. Ikväll kommer laget ta emot folkets jubel på Sergels torg i Stockholm.

– Det ska bli häftigt, det är sådant man sett på tv när man var liten. Nu får man vara med om det själv så det ska bli jättekul, säger Viktor Fasth.