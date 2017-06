TFF om skulden: Vi har inte känt till hela bilden

Anders Tyrenberg vid TFF säger i dag till P4 Väst att de lovar att titta närmare på fallet med Per Lekberg från Uddevalla som under tio års tid betalat närmare 800 000 kronor på en skuld som ursprungligen var cirka 300 000 kronor och som han ådrog sig under sina år som hemlös och alkoholmissbrukare.

Per Lekberg har mest betalat räntor, avgifter och inkassokrav under åren och Kronofogden har nekat Lekberg skuldsanering med motiveringen att han "inom överskådlig tid" kan betala. Dock anger man inte vad överskådlig tid är i Per Lekbergs fall.

Per Lekberg har även erbjudit TFF en större summa pengar i hopp om att skulden därmed skulle vara betald men fått nej av TFF.

– Vi har inte känt till hela bilden och om Per Lekberg tar kontakt med oss på TFF så sätter vi oss gärna ner för att diskutera för att försöka få ordning på detta. Det är en unik situation inte minst på grund av den stora skulden som han har, säger Anders Tyrenberg vidare till P4 Väst.