Satte i system att stjäla från bolaget

Systematiskt har mannen betat av försäljningsställen längs den svenska västkusten, från Helsingborg, via Halmstad, Varberg och Göteborg upp till Strömstad.

– I de flesta fallen har han fyllt kundvagnar och gått ut genom en obemannad kassa. En del gånger har han också tagit lådor och gått ut genom entréspärren. Jag hävdar att han genomfört stölderna i samförstånd med någon annan person som gått in på Systembolaget så att grindarna öppnats, säger åklagare Kinotha Asmar, till TT.



Bland det som plockades ned i kundvagnarna fanns 53 flaskor champagne, 85 flaskor cognac och 35 flaskor whisky. Vid ett par tillfällen har mannen kommit undan med sin last medan han i andra fall stoppats av personal utanför lokalerna.



– I samtliga fall handlar det om brott som är fullbordade eftersom han passerat sista betalningsmöjligheten, säger Kinotha Asmar.



Utanför Systembolaget i Strömstad slog mannen ned en av företagets anställda som försökte stoppa honom. I åtalet ingår därför också misshandel.



I bevisningen ingår bland annat vittnesuppgifter, bilder och övervakningsfilmer. Mannen nekar till alla anklagelser. Åklagaren yrkar också att mannen ska utvisas från Sverige under fem år.