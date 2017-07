Ebbot varvar semester med spelningar längs västkusten

Sångaren Ebbot har varit sångare och frontfigur i den internationellt framgångsrika gruppen The Soundtrack of Our Lives. Han har turnerat runt hela världen men föredrar den svenska västkusten på sommaren.

– National Geographic har inte fel. Det här en av de tio vackraste platserna i världen, säger han.

Särskilt Hållö och Smögen har särskilda platser i Göteborgsartistens hjärta. Men i kväll är det alltså dags för Ebbot och hans band att underhålla i Grebbestad.

– Det var en hastig bokning.

Det var när Ebbot var och spelade in tv i Hamburgsund som han fick tips om just Grebbestad.

– Så jag ringde och bokade in en spelning. Jag gör hellre en semesterturné än att inte göra någonting alls, säger han.