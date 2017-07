Gös från Vänern MSC-märks

Det första MSC-märkta insjöfisket i världen var Hjälmarens fiske av gös 2006. Nu har gösfisket i Vänern tillsammans med det i Mälaren följt efter och visar att de klarar miljökraven i MSC:s standard för ett välskött och uthålligt fiske.

– Vi är väldigt glada över att dessa insjöfisken har god förvaltning och att yrkesfiskarna jobbar så konstruktivt tillsammans. Äntligen kommer vi nu kunna äta mer lokalt fiskad miljömärkt gös, säger Minna Epps, Programdirektör för MSC i Skandinavien.

Det är det som vanliga privatkunder efterfrågar"

Från fiskebranchen sida spås nu en ökad efterfrågan tack vare den nya märkningen.

– Det är givetvis mycket bra då efterfrågan på Vänergösen kommer öka ännu mer. Det är det som vanliga privatkunder efterfrågar. Även kommuner, skolor och restauranger, säger Andreas Fransson, delägare i Lillängshamnens fiskrökeri.

Yrkesfisket av gös i Vänern, Mälaren och även Hjälmaren regleras genom licenser och bestämmelser som styr hur många som får fiska och vilka redskap som får användas. Fisket bedrivs med Bottengarn och bottensatta nät, med maskstorlekar som minimerar fångst av fisk under 45 cm. I fisket med bottengarn töms redskapen regelbundet och gös under minimimåttet på 45 cm släpps tillbaka i sjön. Märkningsförsök har visat att dessa har god chans att överleva.



– Förbättringar i fisket infördes redan under certifieringens förberedande steg, som till exempel höjt minimimått på gösen och större maskstorlek i näten. Med dessa ändringar har fångsten av småfisk minskat dramatiskt, säger Conny Gustavsson, Ordförande i Vänerns Fiskareförbund



Fångsterna varierar från år till år. I Sveriges största insjö Vänern finns omkring 70 gösfiskare som fångar mellan 60 och 120 ton per år. Fisken levereras bland annat direkt till den MSC-certifierade fiskauktionen i Stockholm som öppnades i höstas. En stor del exporteras till Tyskland och Nederländerna där efterfrågan är stor.