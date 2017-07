Hör Lidköpingsbon berätta om när blixten slog ner mitt under pågående match

Under lördagen spelades en fotbollsmatch mellan Stenungsund och Vänersborg i division 2. Ungefär 40 minuter in i matchen slog blixten slog ner i planen berättar Admir Hasanbegovic, som var domare under matchen.

– Det small från ingenstans och man kände hur det snärtade till i huvudet, säger Admir Hasanbegovic.

En handfull spelare föll till marken varav en tros ha blivit träffad. Enligt GT skadades tre spelare under matchen och fick tas till sjukhus med ambulans. Ingen person ska ha fått allvarliga skador.