Blixtdrama i Svenska Cupen

Förra helgen slog blixten ned under fotbollsmatchen i division två mellan Stenungsunds IF och Vänersborgs IF. Tre spelare fick föras till sjukhus.

När FC Trollhättan gästade IFK Falköping på onsdagen var det nära att olyckan var framme igen.

När spelarna var ute och värmde upp tvingades de av domaren in i omklädningsrummet igen. Detta för att blixten slog ned alldeles i närheten.

Vädret lugnade sig dock och matchen kunde starta på utsatt tid.

Trollhättan vann med 4-2 och man avgjorde matchen med två mål under matchens sista tio minuter.

För division fyra-gänget Mellerud gick det sämre.

Laget tog emot Carlstad United som spelar i division ett i vanliga fall och skillnaden mellan lagen var tydlig. Carlstad vann med hela 6-0.

Klockan ett på torsdagen lottas den andra omgången av svenska cupen.