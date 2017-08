IFK Falköping i blixtdrama

Förra helgen slog blixten ned under fotbollsmatchen i division två mellan Stenungsunds IF och Vänersborgs IF. Tre spelare fick föras till sjukhus.

När IFK Falköping mötte FC Trollhättan igår small det igen.

– Under uppvärmningen så slog blixten ned en bit från planen men vi tog det säkra före det osäkra och avbryt uppvärmningen och gick in i omklädningsrummen, säger Falköpings tränare Mikael Lindgren.

Ingen spelare kom till skada och vädret lugnade ner sig så matchen kom igång på utsatt tid.

Trollhättan vann med 4-2 efter två mål under matchens sista tio minuter.