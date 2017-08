Mellerudsbo får rätt att besöka sin hustrus grav

– Jag blev glad för att jag tycker att det var en så liten begäran att det inte var något att neka från början, säger han till P4 Väst.

Det var tidigare i år som Per-Arne Bäckman, som är i 70-årsåldern, ansökte om ledsagare hos Mellerud kommun för att kunna besöka sin frus grav en gång på våren, en gång vid hennes födelsedag på sommaren, en gång på hösten och så på jul. Per-Arne har på grund av kroppslig sjukdom svårt att gå och se.

Men fyra besök per år var för mycket tyckte kommunen som beviljade ledsagare för två besök per år. Socialnämnden motiverade att två besök per år skulle motsvara skälig levnadsnivå.

– Vi försöker göra det vi kan för medborgarnas bästa, men i vissa lägen finns det tveksamheter och då är det bra att testa var gränsen är, säger Michael Melby, ordförande i socialnämnden i Mellerud.

Nu har förvaltningsrätten prövat ärendet och gett mannen rätt till de fyra besök per år han önskat. Michael Melby, socialnämndens ordförande, välkomnar beslutet.

– Nu vet vi var gränsen är och då rättar vi oss efter det.

På måndag ska Per-Arne Bäckman få besöka graven. Då är det hans frus födelsedag.

– Jag saknar att få åka dit ut. Det är på tiden.