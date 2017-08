Färgelanda ridklubb hoppas få ett lyft tack vare EM-guldet

I helgen avslutades Europamästerskapet i ridsport. Ett lyckat mästerskap som kröntes med Peder Fredricssons EM-guld på hästen All In.

– Det var grädde på moset. Det var helt fantastiskt, säger ridhuschefen i Färgelanda Marianne Göthberg som var en av alla som besökte mästerskapet i Göteborg.

Hon tror att Fredricsons framgångar kan lyfta sporten.

– Man tycker ju att det ska ge ett uppsving och en förståelse för hur stort ridsport faktiskt är, säger Marianne Göthberg och får medhåll av hästskötaren Linnea Ljungqvist.

– Nu kommer Peder att synas när han tagit guld och det måste vi sprida, berättar Linnea som hyllar guldmedaljören Fredricson.

– Jag tycker det är helt fantastiskt att han vann. Han är verkligen en jättehäftig ryttare och en stor förebild för många.

Linnea berömmer Peder Fredricsons tänk med hästarna och hans tävlingsinstinkt.

– Han säger att man måste inte bara tåla pressen, man måste älska den, och det stämmer ju verkligen, säger Linnea Ljungqvist.

Peder Fredricson vann EM-guldet med minsta möjliga marginal, trots att han och hästen All In endast rev ett hinder under de fem rundor de totalt red under mästerskapet.