Mattias Wetterberg uttagen till bowling-VM

Sveriges trupper till bowling-VM:

Damer: Ida Andersson, Högland, Sandra Andersson, Engelholm, Nina Flack, Team X-Calibur, Isabelle Hultin, Wåxnäs, Cajsa Wegner, Femtionian, Jenny Wegner, do.



Herrar: Pontus Andersson, Team Clan, Daniel Fransson, Team Pergamon, Markus Jansson, Jösse, Martin Larsen, Team Pergamon, Jesper Svensson, do, Mattias Wetterberg, do.