Officiellt: L-O Mattsson får uppdraget att rädda Ljungskile

Lars-Olof Mattsson

Ålder: 62

Familj: Fru och tre vuxna barn

Karriär: Mattsson har varit tränare för Ljungskile tidigare, men under sin långa karriär också chefat över i Säffle FF, Degerfors IF, IK Oddevold , Västra Frölunda IF, BK Häcken och FC Trollhättan. På 90-talet var han även svensk U21-förbundskapten.

Han har också varit förbundskapten för Sierra Leones herrlandslag. Han hade jobbet i två år och förde upp det afrikanska landet från plats 129 till 63 på fotbollens världsrankning.