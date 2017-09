Frånvaroproblemen ökar i låg- och mellanstadiet

Uddevalla kommun började göra inventeringar i grundskolorna år 2009 för att se hur frånvaron såg ut.

– Vi blev rätt förfärade över det vi såg, säger Lena Cederberg.

När nästa inventering gjordes 2011 såg det bättre ut, men sen ökade frånvaron igen.

Under en inventering tar en medarbetare på Uddevalla kommun kontakt med kurator på respektive skola, som i sin tur tar fram uppgifter från rektorn på skolan. En svårighet under inventeringarna är enligt Lena Cederberg att det inte finns någon tydlig definition för när frånvaro blir problematisk. Men under inventeringarna som började göras för åtta år sedan nu bestämdes det att 20 procents frånvaro under en termin skulle räknas som problematisk.

Lena Cederberg säger att frånvaron i skolan speglar hela samhället och tror att mycket av problematiken ligger i att många elever mår psykiskt dåligt och att pressen i skolan gör det svårt. Eftersom skolan inte sysslar med vård måste skolan därför samverka med exempelvis socialtjänsten, dit det av olika anledningar görs en hel del orosanmälningar.

– Vi gör orosanmälningar ofta, jag skulle säga att det sker varje vecka på våra skolor åtminstone.

Den inrapporterade så kallade problematiska skolfrånvaron bland elever i låg- och mellanstadiet har ökat i hela Sverige enligt en rapport från skolinspektionen. Rapporten är byggd på enkäter utskickade till alla huvudmän och kommuner i Sverige och visar att det mellan åren 2009 och 2015 fanns en ökning på 50 procent bland elever i årskurs 1-6. Då handlar det om när elever inte alls varit i skolan under minst en månad i streck.

Sammanlagt var det enligt rapporten runt 20 000 elever som under hösten 2015 hade minst fem procents frånvaro i Sveriges olika grundskolor.