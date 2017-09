Låtsades vara vänner - rånade och misshandlade jämnårig

Det var i maj i år som en 20-åring blev medbjuden på en utflykt i Dalsland, han trodde de skulle åka bil och umgås - istället lurades han in i ett maskerat överfallsrån där han blev sparkad, slagen och bestulen på sin telefon.

Det var bara början.

Nästa vecka ställs fyra personer i 20-årsåldern inför rätta misstänkta för olaga hot, rån, människorov, grov misshandel och utpressning.

Enligt åtalet rör det sig om flera händelser utspridda över en period mellan april och maj i år. I våras ska de fyra personerna i olika omgångar ha hotat 20-åringen, dels via sms men också genom att säga åt mannen att han ska köras ut i skogen, få en ögonbindel och ett skott eller en kniv genom hjärtat.

En annan gång tog männen med sig 20-åringen med sig till ett garage där de sparkat, slagit och hotat honom. De höll en påslagen vinkelslip mot hans handled, klämde hans finger med en tång och tvingade sedan in honom i en bil. Sedan körde de iväg till en skog under tiden som de slog honom. Sedan tvingades han ut ur bilen och in i skogen.

I skogen plockar de fram en elpistol.

Sedan fortsatte misshandeln. Både med elpistolen som de enligt åtalet sköt honom med flera gånger, men också med grenar och pinnar.

Vid ett annat tillfälle tvingades 20-åringen att beställa, hämta ut och ge bort två mobiltelefoner med abonnemang till två av männen.

Bland bevisen finns förutom vittnesuppgifter, förhör och fotografier också anteckningar från 20-åringens LSS-boende som berättar hur 20-åringen mått och att han till en början inte berättade vad han råkat ut för.

Två av de åtalade förnekar brott medan två av dem erkänner vissa brott och förnekar andra.