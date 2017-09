Grebbestad besegrade Linköping

Efter blott sex minuter mot Linköping gjorde Granit Berisha Grebbestads första mål. Sedan följde Anton Henriksson i fjortonde minuten och efter första halvlek stod det 2-1 till Grebbestad efter ett mål från motståndarlagets Rasmus Gerhardsson Arvidsson.

I andra halvlek kom matchens sista mål och då från Grebbestads Mergim Berisha och matchen slutade därmed med vinst för Grebbestad.

Men det var inte bara Grebbestad som spelade i herrarnas division 2 i lördags. Följande resultat har rapporterats in för Fyrbodals lag:

Karlstad BK - Vänersborgs FK 4 - 2

Stenungsunds IF - FC Trollhättan oavgjort med 1 - 1

Skoftebyns IF - IFK Uddevalla, vinst för Skoftebyn med 4 - 0

Lidköpings FK - Grebbestads IF 1 - 3

Vänersborgs IF - Vårgårda IK 5 - 2