Därför får Elsa Agélii årets kulturpris

Priset får hon får sitt samhällsengagemang som hon gestaltat med nål och tråd i femtio år.

Elsa Agélii tog emot priset i Göteborg tidigare i dag. Förutom äran innebär priset också en belöning på 150 000 kronor.

Tidigare pristagare är bland annat artisten Håkan Hellström, Guldpalmsvinnarregissören Ruben Östlund och författaren och regissören Carin Mannheimer.

Så lyder motiveringen:

"Svärdet och pennan är välkända vapen, men Elsa Agélii har nålen. ”Med nål och tråd mot en bättre värld” har varit hennes ledord alltsedan hon i början av 70-talet lanserade dagboksbroderiet, en alldeles ny form av konstnärlig och politisk praktik. Och där, i skärningspunkten mellan det privata och politiska, mellan hemmet och världen, har denna makalösa textilkonstnär fortsatt att brodera sig in i de offentliga och privata rummen, det vill säga i människors hjärtan. Från FN-huset i New York via Rajasthan till Täcklebo i Bohuslän – Elsa Agélii broderar vidare mot en bättre och vackrare värld. Vi bugar oss djupt, förundras och förändras."