Skolfartyget T/S Britta riskerar nedläggning

Segelfartyget T/S Britta byggdes 1956 och köptes in av Uddevalla Maritima Förening (UMF) år 1992, efter det började fartyget segla under hela seglingssäsongen. Under åren har skolklasser och företag fått möjlighet att segla båten. Men den riskerar nu att läggas ner på grund av för få medlemmar.

Thomas Wennersten jobbar på T/S Britta och säger att en efterfrågan finns och att det inte är där problemet ligger. Problemet är att för få medlemmar innebär att det som efterfrågas inte kan genomföras med så få ideella krafter. Kan inte seglingarna genomföras får inte föreningen in tillräckligt med pengar för underhåll av båten.

– Vi är beroende av intäkter från både företag och skolor. Ett sånt här fartyg kostar massor med pengar i underhåll. Vi måste omsätta 1-2 miljoner om året för att vi ska klara av det, säger Thomas Wennersten.

Thomas Wennersten säger att det är ungefär 15 personer som arbetar i nuläget, men att de nog skulle behöva vara ungefär 100 personer för att det ska gå riktigt bra.

– Vi har varit dåliga på att rekrytera och få in nya krafter i föreningen, säger han.

Alla i Uddevalla är välkomna och det finns många olika arbeten att göra ideellt på båten berättar Thomas Wennersten.