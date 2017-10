Familjen bekräftar: Tom Petty är död

Redan på måndagskvällen kom uppgifter om hans död, något som då inte bekräftades.

När Tom Petty hittades i sitt hem i Malibu på söndagskvällen var han medvetslös och andades inte, enligt uppgifter till TMZ. Han fördes till UCLA Santa Monica Hospital där han enligt uppgift till nyhetssajten vårdades med livsuppehållande åtgärder.

Rockstjärnan slog igenom med Tom Petty and The Heartbreakers redan på 70-talet. Bandet, som totalt har släppt 13 album, är känt för låtar som "American girl", "Free Fallin'" och "I won't back down".

CBS News skriver att Tom Petty gjorde sin sista spelning i måndags förra veckan, då bandet hade tre utsålda konserter på Hollywood Bowl för att avsluta deras 40-årsjubileumsturné.

Tom Petty släppte också flera soloalbum, och mellan 1988 och 1990 spelade han med i supergruppen Traveling Wilburys tillsammans med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbinson och Jeff Lynne.

Tom Petty var en av rockens stora och skrev en rad hits, säger musikproducenten Stefan Wermelin.

– Han är en av de goda pojkarna i den rock'nrollliska hagen, kan man väl säga. Han är väldigt duktig, väldigt bra och levererade väldigt mycket.Han har gjort många låtar som man kan gå och nynna på, på stan, och det är alltid trevligt.