Så mycket har hittills samlats in till Världens Barn

Via telefon har just nu 40 860 kronor kommit in, och i den digitala bössan på internet ligger just nu 1500 kronor.

Men mer ska det bli! Insamlingen fortsätter öka tempot med Världens Barn-loppet i Vänersborg på onsdagseftermiddagen, och den stora galan med bland annat Kim Kärnfalk och Jack Vreeswijk i Uddevalla Folkets hus på torsdag kväll.

Du kan bidra på flera olika sätt till Världens Barn. Om du vill skänka 45 kronor så ringer du 099-520 28. (Telefonoperatören tar ut en avgift på fem kronor).

Om du vill använda Swish, betalkort eller sms så kan du göra det via vår digitala bössa. Den hittar du här.